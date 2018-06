Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema uus päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Praegune olukord on su elus juba olnud. Need, kes sinuga varemgi vaielnud on, võtavad jällegi ründava hoiaku. Need, kes sind toetanud on, on endiselt su selja taga.