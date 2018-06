Pooleli olevad tööd või lõpetamata jäänud suhted on suureks koormaks su südametunnistusele. Saa endast võitu – võta need ette ja vii ometi lõpule!

Kohtumine vana tuttavaga võib panna sind põhjalikult mõtlema teie suhete iseloomu üle. Juurdled, mis teid seob, miks te ikka ja jälle kohtuda tahate.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Päikese ja Neptuuni kvadraadi mõju võib mõtlemist hägustada. Hullemal juhul käivad tunded mõistusest kõrgelt üle. Armsama kaisus romantika nautimiseks üsna hea päev.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ettevaatust äriasjade ajamisel! Kui oled ettevaatamatu ning hindad oma võimalusi üle, saad selle eest kohe ka karistada. Pigem ära täna olulisi tehinguid ette võta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kui ka pealtnäha juhib keegi teine, on jäme ots siiski sinu käes. Sina otsustad, millal ja kuidas tegevusse sekkuda. Oluline on mitte kiirustada, õige hetk tuleb ära oodata.

Neitsi

23. august – 22. september

On aeg vaadata tagasi viimase paari kuu jooksul tehtule ning seda analüüsida. Sul on küll põhjust rahuloluks, aga ometi on ka asju, mis vajavad korrigeerimist.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võid kohtuda mõne sõbraga, keda sa viimasel ajal paraku eriti tihti näinud ei ole. On palju meeldivat suhtlust ja häid emotsioone, tulevikuplaanide tegemiseks pole parim aeg.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul on kohustusi, aga nende täitmine on raskendatud. Lihtsalt pole tahtmist! Otsid endale vabandusi ja asendustegevust, kipud vajalikke asju edasi lükkama.

Ambur

22. november – 21. detsember

Päeva jooksul saad midagi valmis, aeg on joon alla tõmmata. Sellest, kui heaks tulemusi hindad, sõltub üsnagi palju ka see, mida edaspidi ette võtad.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Küllap on võimalusi lõõgastuda seltskondlikel üritustel. Võiksid eelistada kohti, kus viibib ka inimesi, keda sa veel ei tunne, nendega suhtlemine võib ellu põnevust tuua.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Avastad, et kellegagi sõpradest on nüüd raskem suhelda, sest tema on oma elus suuremat sorti muudatuse teinud. Teil pole nüüd enam nii palju ühiseid teemasid.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sa pole ainuke inimene maailmas, kes mõnel hetkel tunneb, et mitte keegi ei mõista teda ega hooli temast piisavalt. Seda on emotsionaalselt segasevõitu ajal lohutav teada.

Sünnipäevalapsele