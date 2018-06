Esile võib tulla seik minevikust, mis sinu jaoks on oma tähtsuse kaotanud, kellegi teise arvates on aga asjad lõpetamata. Pead selle meelde tuletama ja midagi ümber hindama.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Päikese ja Jupiteri kvinkunks loob optimistliku meeleolu. Oled hommikust saati teotahteline. Oskad päevast maksimumi võtta, suudad mõndagi korda saata ja naudid iga edusammu.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Keegi, kes tundus ohtliku rivaalina, on äkki pildilt kadunud ja see annab sulle uued head võimalused. On aeg teha seda, milleks süda juba ammu sundinud on.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võimalik, et pead uuesti ette võtma töö, mida juba lõpetatuks pidasid. Keegi avastab, et oled teinud hooletusvigu, midagi olulist kahe silma vahele jätnud.

Neitsi

23. august – 22. september

Sulle pakub pinget väike flirt, ehk annab see elevust juurde tööpostil. Sa ei pane esialgu tähelegi, kui palju jama see võib tekitada nii suhtlemisel kolleegidega kui ka eraelus.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sinu ideed on väga julged, aga kui sa nendest õhinaga räägid, ei võta teised neid sugugi kergesti omaks. Neil tekib pigem tahtmine sind tagasi maa peale tõmmata.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kipud oma võimeid ja võimalusi üle hindama. Ehk tormad optimistliku hooga tegevusse enne, kui selle põhjalikult läbi mõelnud ja ohukohad välistanud oled.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul ei ole eesmärgiks kõigile meeldida, aga see, et oled oma viimase aja käitumisega ühes isikus, meelepaha esile kutsunud, ei ole sulle siiski kuigivõrd soodne.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tööl on päev kiire ja õhkkond võib olla üsna närviline. Praegu ei tasu ülemusega tulevikuplaane arutama minna, pigem lõpeta kähku ära pooleli olevad tööd.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kipud unistustes hõljuma. Sinu ümber on su pere, inimesed, kes sind väga-väga vajavad. Keskendu neile ja viska peast mõtted, mis sulle nagunii midagi head ei too.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tähtsate asjade juhtumine ei sõltu kuigi palju välistest teguritest, kõige olulisem on sinu enda valmisolek. Teadvusta endale oma vajadusi – mis tulema peab, see tuleb.

Sünnipäevalapsele