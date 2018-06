Arvamuste ja ideede pinnalt võib tekkida vaidlusi, mis kisuvad hullemal juhul üksteise süüdistamiseks kätte. Sulle ei pea tingimata õigus jääma, hoia viisakat joont.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Üsna hästi edeneb mõttetöö, ent äriasjade ajamiseks on päev ebasobiv. Inimesed lähtuvad liiga palju isiklikest vajadustest, jättes kollektiivsed huvid tagaplaanile.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Veenuse ja Pluuto vastasseis toob suhetesse pingeid. Sul võib olla soov kallimat kontrolli all hoida, kipud teda kahtlustama ning lähed põhjusetult armukadedaks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Töine õhkkond on elektrit täis. Kuna inimesed kipuvad üksteist üle trumpama, siis ei taha koostöö edeneda. Raske on motiveerida töötajaid meeskonnana tegutsema.

Neitsi

23. august – 22. september

Sisemine pinge – eriti juhul, kui tunned armupiinu – võib hea maanduse saada loomingu kaudu. Suudad oma valusaid tundeid kujundlikult ja mahlakalt väljendada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võid häid äriideid saada siis, kui jälgid piiritaguste kolleegide toimetamisi. Ka välismaale koolitusele sõitmiseks on hea hetk, ainult et isiklikke suhteid võib see pingestada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Peaksid sõnu seades olema viisakas, hoiduma teistele haiget tegemast. Sul on väga lihtne end maksma panna, ent see tekitab paksu verd ning ilmselt ei tasu end ära.

Ambur

22. november – 21. detsember

Läbirääkimiste pidamiseks sobimatu aeg. Inimesed ärrituvad üsna kergesti ja mõtlevad liig palju iseenda heaolule. Enese maksma panemine on tähtsam kui koostöö.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võtad kõike kole isiklikult ning tahad armastatud inimest enda soovide järgi tegutsema panna. Mõtle ka sellele, mida teine inimene sellises olukorras tunneb!

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sinu paha tuju ja tõrges olek võib olla põhjustatud sisemisest ebakindlusest, mille juured peituvad kuskil kaugel lapsepõlves. Ärritumine ei ole tervisele hea.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Keeruline on enesele kindlaks jääda, kui keegi üritab sulle jõuliselt mõju avaldada. Ilmselt tuleb sul oma teed minna ja õpetussõnad lihtsalt kõrvust mööda lasta.

