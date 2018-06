Võib juhtuda, et keegi pereliikmetest üritab nina sinu armusuhteisse toppida. Ehkki lähedaste arvamus on sulle tähtis, pea meeles, et isikliku elu asju otsustad ikka ise.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Eluterve annus enesekesksust tuleb sulle ainult kasuks. Ent praeguse Merkuuri ja Päikese ühendusega võib halvemal juhul ka ülbus ja liigne iseteadlikkus kaasneda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hea aeg, et tegutseda koos lastega. Üheskoos töö tegemine on parim kasvatusviis, mille kaudu õpetada kohusetundlikkust. Ühtlasi ka seda, et töö võib põnev ja lõbuski olla.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Häid mõtteid on küll palju, ent on karta, et laiskus ei võimalda nende teoks tegemist. On hea aeg puhkuseks, kuna üle kõige tahad niisama elu nautida, puhata ja mängida.

Neitsi

23. august – 22. september

Sinuni jõudnud info on vastuoluline, ürita seda kainelt analüüsida. Karta on, et täielikku tõde sa praegu veel teada ei saagi. Infokilde on raske tervikpildiks sobitada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Äritehingutest tasub hoiduda. Sõprade soovitusi rahaasjus kuulata ei tasu. Mõistagi soovivad nad sulle parimat, ent nad võivad oma teadmisi finantsvallas üle hinnata.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tööindu ilmselt eriti ei ole, laiskuski võib maad võtta. Päev sobib puhkamiseks ja reisimiseks. Kui kuhugi sõidad, kulgevad asjad kenasti sinu plaanide kohaselt.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul võib tekkida väga originaalseid ideid puhkuse veetmiseks. Üks asi on aga kõrgelennuline mõtlemine, tegelik elu võib olla sootuks teistsugune.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tasub pühenduda kodule ja lähedastele, ei maksa neid omapäi jätta ja ennastunustavalt töösse sukelduda. Perega koos tasub ette võtta midagi uut ja seikluslikku.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Isiklike suhete vallas peaksid hetkel ettevaatlik olema. Sinu ootused ja lootused on kõrgendatud, küllap usud endasse ja arvad, et partnerile on lihtne mõju avalda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kui on vaja rahaasju ajada, võta see ette pärastlõunal. Siis oled kiire õigeid võimalusi märkama. Hommikul aga peaksid aktiivsest äriasjade ajamisest hoiduma.

Sünnipäevalapsele