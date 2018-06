Karl-Erik Taukari bändi trummar Brait Pilvik teatas, et lahkub bändist, sest tema perre sündis beebi ning mees otsustas rohkem perele keskenduda. Uurisime Karl-Erikult endalt, kas uus trummar on juba olemas.

Karl-Erik sõnab, et Braidi bändist lahkumine ei tulnud talle üllatusena. "See oli aegsasti teada. Kuna Braidi perre sündis hiljuti laps, on see täiesti arusaadav," sõnab laulja.

Liikme vahetus on bändile alati paras pähkel. "Meie jaoks on see suur muutus, kuna oleme ühe koosseisuga andnud sadu kontserte ning seeläbi kokku kasvanud. Brait on nii minu, Rene kui ka Ericu jaoks parimaid sõpru ning uus olukord tahab, mõistagi, sisseelamist," sõnab mees.

Kas uus trummar on juba silmapiiril või lausa olemaski? Bändi uueks trummariks on Hans Kurvits, kellega koos on meil esimene kontsert juba sel reedel Käsmus," paljastab Karl-Erik.

Hans Kurvits mängib trumme ka ansamblis Kali Briis, samuti toetab ta oma pillimänguga Liis Lemsalut.