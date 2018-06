Laupäeval, 2. juunil toimus Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus LowLifer kommuuni poolt korraldatud Eesti suurim rahvusvaheline madaldatud hobiautode kokkutulek ja näitus STANCEST 2018.

STANCEST on Eesti suurim stance autode kokkutulek ja näitus, mida on korraldatud alates 2015. aastast. Esimesest sündmusest saati on STANCESTi saatnud pidev areng – igal aastal on silmailuks lisandunud mitmeid autosid nii Eestist kui ka välismaalt.

Sel aastal osales STANCESTile pea 80 hoolikalt valitud sõidukit ning oma hobiautosid käisid näitamas ka osalejad naaberriikidest, nii Soomest, Lätist, Leedust ja Venemaalt.

Samuti on STANCESTi raames lisaks parimatele autodele alati oluline koht olnud meelelahutusel. Oma live esituse tegi mitmete tuntud Eesti muusikutega koostööd teinud noor muusikaprodutsent Andrei Zevakin ning ühes temaga hiljuti Stig Rästaga Alexela Kontserdimajas üles astunud lauljatar Emili Jürgens.

Madaldatud hobiautode näitus ja kokkutulek STANCEST kasvas eraldiseisvaks sündmuseks Eesti ühe ja ainsa madalate masinate kommuuni LowLifer’i iga-aastastest traditsioonilistest kokkutulekutest.