Täna selgub taas “Eesti otsib superstaari” uue hooaja võitja. Soovin finalistidele @uudosepp ja @saissssi teile külma närvi ning okast kurku. Saan ise öelda, et see oli üks toredamaid ettevõtmisi elus, mis andis tohutu kogemustepagasi ning väga palju uusi võimalusi ja sõpru! Tänud kogu superstaari võrratule tiimile! Edu! #eestiotsibsuperstaari2007 #ruuduprodutsendid #eestiotsibsuperstaari2018 #lategram

