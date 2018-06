Täna hommikul tervitas Õhtulehe beebiblogija Helen Kõpp, kes laiemale avalikkusele tuntuks saanud saadetest "Abielus esimesest silmapilgust" ja "Prooviabielu" oma esiklast, tütart.

Helen kinnitab Õhtulehele, et sünnitus läks kenasti ning hetkel nad kosuvad beebiga haiglas.

Helen avaldas oma beebiootuse mullu detsembris. Tegelikult tuli sellega esimesena lagedale lapse isa Kalvi-Kalle Kruusamäe, kes ultrahelipildi Instagrami postitas.

Helen ja Kalvi enam paar ei ole ning juba eelmisel aastal teatas Helen, et kavatseb saada üksikemaks. Siiski on noorte suhted nii palju paranenud, et Kalvi oli Heleni haiglas toeks, nagu võis järeldada tema sotsiaalmeediapildist, kus mees nõjatub meditsiinilise transpordi autole ja kirjutab, et ootaja aeg on pikk.

Õhtuleht soovib noortele palju õnne!