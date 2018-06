Uus nädal toob jaheda ilma ja vihmapilved.

Ilmateenistuse andmetel on esmaspäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Öösel puhub läänekaare tuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s, päeval lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti 18 m/s. Õhusooja on öösel 9..15°C, päeval 14..20, Lõuna-Eestis kuni 24°C.

Ilm esmaspäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 6..12°C, päeval 11..16°C.

Ilm teisipäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Kolmapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Öösel sajab kohati sajab hoovihma, päev tuleb peamiselt sajuta. Puhub loodetuul 4-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 2..8, rannikul kuni 12, maapinnal kohati 0..-2°C. Päeval on oodata 12..17°C õhusooja.

Ilm kolmapäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Neljapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö on sajuta, päeval võib kohati hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4..9, rannikul kuni 12°C, maapinnal võib esineda öökülma. Päeval tuleb 17..23°C.