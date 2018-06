Valdo Randpere avaldab Facebookis arvamust, et Mart Helme ei tulnud oma rassistlike sõnade peale ise, vaid sai inspiratsiooni Adolf Hitleri 1925. aastal ilmunud raamatust "Mein Kampf".

Randpere sõnab postituses, et Mart Helme sõnavõttu lugedes teadis ta kohe, et on midagi sarnast varemgi lugenud. Pärast mõningast mälus ja raamatukogus sobramist leidis ta väga sarnase lõigu Hitleri raamatust.