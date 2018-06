Kristallkamber on imeline kristalli-, värvi-, valgus- ja heliteraapia kooslus, kuhu on koondatud 200 000 kristalli ja püha geomeetria vägi. Kristallkambri külastus on kordumatu ja inspireeriv kogemus, mis toob sind välja igapäevaelust, vabastab pingetest ja laeb uue energiaga. Kui sa pole seda varem proovinud, siis just suvi on selleks õige aeg.

Kristallikamber on väliselt lihtsa geomeetriaga kümnenurkne ruum, mis on koostatud neljateistkümnest spetsiaalselt valitud kristallidega kaetud moodulist. Selle seinte ja lae kaunistamiseks on valitud erinevad kristallid nii, et nad toetavad võrdselt kõiki seitset inimese põhitšakrat. Esindatud on mäekristall, ametüst, sodaliit, roosa kvarts, tsitriin, karneool ja suitskvarts. Läbi kõigi kambris olevate kristallide juhitakse erineva tooniga valgust, mis toimib loodusliku laserina ja võimendab inimese energiakeha tasakaalustavat ja puhastavat toimet. Lisaks mõjutab kristalle läbiv värviline valgus ka põhilisi organismi elulisi parameetreid.

Intelligentsete elusolenditena on kristallidel võime häälestuda meie energiaväljadega. Kristallide jaoks on imelihtne mõista ja korrastada meie alateadvuse saladusi. Viimased elavad tihti nii-öelda oma elu, mõjutades tugevalt meie reaalsust ning tehes seda vahel kahjuks ka ebasoovitud suunas. Meie füüsilise keha pahameel, mis võib väljenduda stressi, valu või haigusena, on sõnumitoojaks mõnest energeetilisest blokeeringust, mida kristallienergiad saavad pehmelt vabastada.

Kristallikambrisse on ka paigaldatud interaktiivne helisüsteem, mille kaudu toimub kristalliteraapia seansi juhendamine. Tänu oma võimendavatele omadustele on Kristallikamber ideaalseks kohaks erinevate tervenduste- ja teraapiate läbiviimiseks (reiki, erinevat liiki massaažid, meditatsioonid).

Kristallkambris toimetab ka armastatud terapeut Evelyn Luikmel, kelle kohta leiab infot SIIT!

Pole kindel, kuidas Kristallikojas käimine kehale mõjub? Loe täpsemalt ühe sealkäinu kogemusest SIIT!