Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kirjutab Twitteris, et lisaks avariidele, mis on nõudnud inimelusid, on liikluses täna olnud suuremaid õnnetusi veel.

"Täna on hukkunud liikluses juba 3 inimest. Olen avariikohas, kus auto üle kaotati juhitavus ja õnnetusse sattus kaheksa noort naist," säutsus Tambre. "Liigne arv sõidukis ei andnud võimalustki kasutada turvavarustust, kuus inimest viidi haiglasse."

Tambre sõnul jäid kõik õnnetusse sattunud ellu. "Tulge liikluses mõistusele," peab ta vajalikuks lisada.