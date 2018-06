Marina Kaljurand teatas laupäeval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) üldkogul, et on astunud partei ridadesse ning kandideerib riigikogu valimistel.

"Need teemad, millest rääkisin presidendivalimiste ajal – julgeolek ja kindlustunne, üksteise ärakuulamine ja üksteisest lugupidamine, hoolimine ja abistamine – on teemad, mis on olnud ja jäävad mulle väga oluliseks," ütles Kaljurand üldkogu ees peetud tervituskõnes.

Ta jätkas: "Ning ei ole mõtet valetada ega ilustada – poliitika võib olla julm, poliitika võib olla ebaõiglane ja halastamatu. Selleks, et seda muuta, tuleb tulla poliitikaväljakule ja mitte jääda kommentaatoriks või pealtvaatajaks."



"Ma olen väga uhke verivärske vanaema ja peagi saan veel ühe lapselapse. Ma tahan, et neist ja kõigist Eesti lastest kasvaksid ausad, julged, töökad ja väärikad inimesed. Ma tahan, et nende elu oleks parem kui meil. Ma tahan, et nad kasvataksid oma lapsi ja lapselapsi Eestimaal. Ma tahan, et pärandaksime oma lastele ja lastelastele parema, sallivama, ühtehoidvama, õnnelikuma ning rikkama riigi. Usun, et sotside ridades saan ma anda sellesse ka oma panuse."

Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski sõnul on tal isiklikult Kaljuranna liitumisest erakonnaga hea meel. "Ta on suurepärane täiendus meie meeskonnale," lisas Ossinovski.