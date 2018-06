Keskerakonna volikogu võttis täna vastu erakonna eetikakoodeksi. Eetikakoodeksi kandis volikogus ette eetikakoodeksi komisjoni esimees, Euroopa Parlamendi liige Yana Toom. Dokumendi eesmärk on poliitilise kultuuri parandamine, usalduse ja vastastikuse lugupidamise suurendamine ning selliste poliitiliste standardite väljatöötamine, mille puhul kõik osapooled on võrdsed ja lugupeetavad partnerid.

Toom selgitas, et koodeks võeti vastu järgimiseks kõigi Keskerakonna liikmete, aga samuti ka kõigi selle erakonna esindajate, töötajate ja erakonna nimekirjas kandideerijate jaoks. "Me tahame parandada poliitilist kultuuri ja kui sa tahad midagi parandada, tuleb eelkõige iseendast arutada,“ ütles Toom, kes tänas kõiki, kes eetikakoodeksi loomisesse panustasid. Ta lisas, et erakonna liikmed peavad tegema kõik neist sõltuva, et antud koodeksi norme toetaksid ja järgiksid ka meie pooldajad.

Eetikakomisjoni liige Enn Eesmaa on avaldanud lootust, et teisedki erakonnad järgivad Keskerakonna eeskuju. Eesmaa sõnul on poliitilise kultuuri mõiste kindlasti väga subjektiivne, kuid viimastel aastatel on selle piiriga tugevalt flirditud.