Täna otsustas IRLi suurkogu erakonna nime muuta erakonnaks ISAMAA, samuti otsustati vastu võtta põhikirja muudatused ja maailmavaatelised aluspõhimõtted.

"Meie rikkus on meie erakonna pikk ajalugu ja aastatega salvestunud kogemus," ütles ISAMAA esimees Helir-Valdor Seeder.

"Teekond ERSP-st läbi Isamaa, Isamaaliidu, ja Res Publica kuni IRL-ini ning nüüd ISAMAANI, on andnud meile suurima poliitilise pagasi Eesti erakondade seas. Me oleme olnud suurim ühendaja ja ühisosa looja Eesti poliitikas, mis on aegade jooksul aidanud killustatud poliitmaastikul koondada eelkõige parempoolseid, konservatiivseid ja rahvuslikult meelestatud inimesi ja erakondi ühtseks jõuks. See missioon pole kaugeltki lõppenud," ütles ISAMAA esimees Helir-Valdor Seeder.