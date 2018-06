Lauljatar Hannah Ild, kes sai aprillis pisitütre emaks, jagas oma Facebooki kontol armast fotot.

Hannahi ja tema abikaasa Ander Ildi tütre nimi on Elisabeth Emmy. Naisele on see esimene laps, Anderil on eelmisest suhtest täiskasvanud tütar.

Aprilli alguses jagas Kroonika Hannahi ja Anderi ühisavaldust: „Väikese sünnini polegi enam palju jäänud, kõigest loetud nädalad. Beebi on väga, väga oodatud ning meil on suur rõõm, et meie viieteistkümnendat pulma-aastapäeva saame veeta kolmekesi.“