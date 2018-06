Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski kinnitas täna erakonna üldkogu ees peetud kõnes, et sotsiaaldemokraatidel lasub kohustus sõnastada kiiresti muutuvas maailmas homse Eesti lugu ning kaitsta ja arendada meie ühiskonna põhiväärtusi – tasuta haridust ja solidaarset tervisekindlustust. „Juba üle nelja aasta on Eesti liikunud sotsiaaldemokraatlikku teed. Oleme juhtinud riiki, lähtudes arusaamast, et iga inimene on oluline. Meie sihiks on inimlik vaba riik, mis ei karda muutusi, kuid tagab, et muutustes kedagi maha ei jäeta,“ lausus Ossinovski. Tema sõnul ei ole sotsiaaldemokraadid kartnud ette võtta raskeid ja esialgu ebapopulaarseid samme, mille tegelik positiivne mõju avaldub alles aastate pärast. „Tahan tänada kõiki erakonnaliikmeid, kes on pidanud valijale, naabrile ja mõnikord ka oma abikaasale selgitama, et meie alkoholipoliitika keskmes ei ole riigieelarve ega isegi mitte alkohol, vaid tervemad inimesed ja turvalisem ühiskond,“ rääkis Ossinovski. „Tasu selle eest saabub aastate pärast. Olete te kunagi Guinnessi õlut kõrtsis tellinud? Kui olete, siis teate, et selle õlle tellimisel tuleb kaua oodata, et tema omapärane vaht settiks ja klaasi täis saaks valada. Aga sellest ei maksa heituda, sest nagu üks vana Guinnessi reklaam ütles: „Good things come to those who wait.“ (Head asjad tulevad neile, kes ootavad). Nii ka alkoholipoliitika puhul, lühiajaline kriitikavaht settib ning selle „hea asjana“ näeme väiksemaid alkoholikahjusid, sadu säästetud elusid ja tuhandeid tervemaid perekondi.“

Sotsiaaldemokraatide liidri sõnul tuleb nüüd, mil enamik selle valitsemisperioodi otsustest on tehtud, pöörata pilk tulevikku. „Me käime muutustega kaasas, mitte ei võitle donkihhotlikult nende vastu. Meil on kohustus sõnastada tulenevalt oma põhiväärtustest homse Eesti lugu… Järgmiste valimiste põhiküsimus ei ole erakorraline pensionitõus või mistahes üksikettepanek. Põhiküsimus on palju põhimõttelisem – millist Eestit me tahame? Missugune on see riik ja ühiskond, mida me ehitame? See valik peab olema valijale selge,“ lausus Ossinovski.

Tema kinnitusel peab poliitika eesmärgiks olema kõigile inimestele turvatunde pakkumine. „See tähendab, et riik on olemas siis, kui teda vaja on. Et riik suudab ette näha ka pikaajalisi muutusi. Meil on vaja riiki üheskoos arendada, mitte kokku tõmmata,“ lausus Ossinovski. „Sotsiaaldemokraatide ülesanne on kaitsta kõigi inimeste ligipääsu ühiskondlikele põhiteenustele, hoida tänase Eesti ühiskonnakorralduse vundamenti. See vundament on meie loodud ja me ei luba seda lammutada.“ Oma kõnes tutvustas Ossinovski samuti sotsiaaldemokraatide poliitikaettepanekuid nii sotsiaalpoliitika, hariduse, keskkonnahoiu, majanduse, innovatsiooni ja teaduse vallas.