Politsei palus laupäeval kaasabi selgitamaks 12aastase Kertu asukohta, kes läks Haapsalus reede õhtul jalgrattaga sõitma ja ei olnud järgmise päeva lõunaks koju jõudnud. Laupäeva õhtul leiti tüdruk Topu rannast.

Eile õhtul kella 23.50 ajal teatasid murelikud lähedased Häirekeskusele, et kadunud on 12aastane Kertu, keda nad nägid viimati kella 19 ajal õhtul kodus. Tüdruk oli läinud õue jalgrattaga sõitma. Kui tüdruk õhtul koju ei tulnud, asusid lähedased teda otsima, kuid neil ei õnnestunud Kertut leida. Tüdrukul ei ole kaasas telefoni.

Tüdrukut otsisid eile hilisõhtul ja öösel kodupiirkonnas tema lähedased ja politseinikud. Täna hommikul otsinguid jätkati. Politseipatrullid sõitsid läbi linna teid ja tänavaid ning võimalikke kohti, kuhu tüdruk võis suunduda.

Laupäeva õhtul teatas politsei, et Kertu on leitud ja temaga on kõik korras.

Otsinguid koordineerinud Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter tänas kõiki, kes oma tähelepanekuid jagasid ning sellega otsingutele kaasa aitasid. "Tänu sellele saime kaardistada tüdruku võimaliku liikumissuuna, mille kohaselt ta oli liikunud jalgrattaga Topu küla poole. Tüdruku leidis täna kella 16 ajal Topu rannast kohalik elanik. Suur tänu leidjale, et ta võttis vaevaks oma kodupiirkonda kontrollida. Tüdruk oli rattaga jõudnud liikuda linnulennult ligi 15 kilomeetrit. Täpsemad asjaolud on praegu veel selgitamisel."