Politsei tegi trahvi märtsiküüditamise ohvrite mälestamiseks Vabaduse väljakule asetatud küünlad jalaga ümber löönud seltskonnale, täpset trahvi suurust ei ole aga avalikustatud.

Politsei sai 26. märtsi esimestel tundidel aset leidnud vahejuhtumist teada meedia vahendusel. Pealtnägija filmitud videolõigust ilmnes, et südaööl jalutas Vabaduse väljakul neljaliikmeline seltskond ja ühel hetkel lõid seltskonnas viibinud naised jalaga pikali küünlad, mis olid sinna asetatud märtsiküüditamise ohvrite mälestamiseks ning seltskonnas viibinud mehed kõndisid küünaldest üle. Politsei alustas väärteomenetluse paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rikkumist, üle kuulati kaks meest ja kaks naist, kes selgitasid, et tarvitasid tol ööl alkoholi ning sellest oli ajendatud ka nende käitumine. „Nad avaldasid kahetsust tehtu pärast,“ on öelnud Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit. Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhtivuurija Inna Toateri sõnul esitati isikutele süüdistus, mille eest seaduse järgi karistatakse kuni 400 eurose trahviga või arestiga. Kõigile neljale määrati karistuseks rahatrahv, mis jääb seaduses sätestatud piiridesse, märkis Toater Õhtulehele.