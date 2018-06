Keskkonnainspektsioon ei plaani vaidlustada Harju maakohtu otsust, millega vähendati riigikogu liikme Martin Repinski kitsefarmile prügipõletamise eest määratud trahvi 1000 euro pealt 450le.

Harju maakohus leidis, et väärteosüüdistus on põhjendatud ainult eelmise aasta 4. augusti juhtumi osas ning varem toimunu eest kitsefarmi karistada ei saa. Keskonnaametnikud leiavad, et Repinski rikkus jäätmeseadust, kui andis kitsefarmi töölisele käsu toimetada tootmisjäägid naaberkinnistule ja põlema panna. Kaebaja kinnitab vastu, et andis Donetskist pärit ajutisele traktoristile korralduse põletada puidujääke, mitte pappkaste jms kraami, mis tulnuks viia konteinerisse. Keskkonnainspektsioon ei plaani kohtuotsust vaidlustada, kinnitas inspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.