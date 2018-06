Möödunud aasta oktoobris lahvatas skandaal, kui eksmiss Laura Kõrgemäed hakati süüdistama kupeldamises - nimelt olla tema modelliagentuuri Invidia varjus aetud üsna hämaraid asju.

Kuigi sel teemal on kirjutatud ohtralt, oma lugusid on rääkinud mitmed naised, kel Kõrgemäega halb - ja väga paljudel ka hea - kokkupuude, on Kõrgemäe ise seni olnud vait kui sukk.

Naine kustutas skandaali puhkedes kõik oma sotsiaalmeediakontod ning tundus, justkui oleks ta maa alla kadunud. Vahepeal on tema Instagramis küll mõni välgatus olnud, kuid nüüd tundub, et naine on end taas näitama hakanud.