EKRE asutas Lihulas Lääneranna osakonna, sellele eelnes poolesaja osalejaga kõnekoosolek, kus erakonna esimees tervitas liikmeid terava sõnavõtuga. Muu hulgas teatas ta, et neegrite pead on seest tühjad. "Tallinnas on plahvatuslikult kasvanud neegrite hulk," rääkis Helme umbes poolesajale kuulajale. Järgnes lugu, mida Helme kõnekoosolekutel tihti näiteks toob – kuidas ta pidi ülikoolis õppejõuna mustanahalisi õpetama. "Kuulake, see on täispuit," koputas Helme kõrtsilauale, "aga kui neile vastu pead koputada, siis see on õõnespuit!" kirjutab Lääne Elu. Helme sõnavõtule järgnes sotsiaalmeedias tõeline torm. Poolehoidjad tõstsid ekrelase aupaistesse, teised aga sajatasid jõuliselt vastu. Näiteks Randpere võrdles Helme väljaütlemist suisa Hitleri tsitaatidega. (Loe pikemalt siit!)

EKRE auesimees ja endine Eesti president Arnold Rüütel on veendunud, et Helme puudutas õiget probleemi. "See on niisugune rahvalik ütlemine. Ega ta ei mõelnud, ma saan aru, midagi halba. Võib-olla selles kajastus ka nende ettevalmistus, et õppida meil ülikoolis," ütles ta TV3-le. Rüütli sõnul tuleb teiste seas mustanahalisi üliõpilasigi koolitada, kuid tingimusel, et need pärast ülikooli Eestist lahkuksid.