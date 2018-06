EKRE asutas esmaspäeval Lihulas Lääneranna osakonna, sellele eelnes poolesaja osalejaga kõnekoosolek linna suurimas kõrtsis nimega Särts, kus Mart Helme südikalt sõna võttis.

Baariesine oli rahvast täis juba tubli pool tundi enne koosoleku algust – valdavalt vanemaealised mehed ja naised, sekka heledates triiksärkides, sonimütsi ja lipsuga noori mehi, kirjutab Lääne Elu.

"Tallinnas on plahvatuslikult kasvanud neegrite hulk,” rääkis Helme umbes poolesajale kuulajale. Järgnes lugu, mida Helme kõnekoosolekutel tihti näiteks toob – kuidas ta pidi ülikoolis õppejõuna mustanahalisi õpetama. "Kuulake, see on täispuit," koputas Helme kõrtsilauale,"aga kui neile vastu pead koputada, siis see on õõnespuit!”