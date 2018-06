Soojadel suveõhtutel kuulub eestimaalaste romantikapaketti kindlasti päikeseloojangu vaatamine: pleed rannaliivale ja piknikukorv keskele. Minu meelest on aga päikeseloojangutest palju ilusamad ja romantilisemad päikesetõusud!

Varajased hommikutunnid, kui päike horisondi tagant vaikselt tõusma hakkab, on kindlasti nautlemist väärt. Eriti suvised varahommikud, sest siis on õues värske ja karge ning kuumus veel ei lämmata. Ka on varahommikuti linnud ja loomad aktiivsemad ja mis kõige olulisem – linnamüra oleks keegi justkui nupust kinni keeranud.

Tõstsin viiel maikuu varahommikul drooni autosse ja põrutasin eri linnadesse päikesetõusu jäädvustama. Teel olles nägin rohkelt metsaasukaid. Hirve nägin kolmel korral, põtra kahel. Olles teel Tallinnast Rakverre, jäi mulle silma vähemalt kuus kitsekampa. Loomi liikuski neil tundidel rohkem kui inimesi.

Kõik, kes oma kodulinna minu droonifotodelt ära tunnevad, võiks aga varahommikul une silmist pühkida ja päikesetõusu oma silmaga üle vaadata. Teie linnad on päikesetõusu ajal imeilusad! Ööinimesed, kes vara ärgata ei jaksa, võivad ju ühe jutiga hommikuni üleval olla ja pärast päikesetõusu magama minna. On ju jaanipäev tulekul – siis venib pidu kindlasti pikale ja on põhjust päikesetõusuni üleval olla.