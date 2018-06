Täna kell 17.18 sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Viljandi vallas Tohvri külas on metsa- ja maastikutulekahju.

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, oli näha juba paksu suitsusammast ning tulekahju on laiaulatuslik. Kell 17.52 tõsteti väljasõidu astet veelgi. Suitsusammas oli näha mitme kilomeetri kaugusele ning sündmuspaik asub kõrvalisel metsavaheteel.

Sündmuskohal töötasid päästjad Viljandimaalt ning lisaks tuli appi ka Pärnumaalt Kilingi-Nõmme päästjad. Kui suur oli põlengu ulatus pole teada.

Päästeamet on hoiatanud, et praegu valitseb üle kogu Eesti äärmiselt suur tuleoht. Seetõttu on lõkke tegemine keelatud isegi RMK puhkealadel selleks ette nähtud kohtades. Lisaks ei tohi metsas suitsu teha ega ATV-ga sõita, kuna ka need tegevused viivad tulekahju tekkeni viia.