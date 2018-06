Endise Ülenurme valla elanikel on hari punane, kuna sundliitmisel Kambja vallaga kaotasid nad ka oma valla nime. Kui Kambja kandi rahvas on rõõmus, et ajalooliselt väärikas vallanimi kandus edasi uuele omavalitsusele, siis endise Ülenurme valla inimesed tunnevad end reedetuna.