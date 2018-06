Esmaspäeval teatati häirekeskusesse mehest, kes liigub Tallinnas Vabaduse väljakul nuga käes, karjub ning käitub veidralt. Hetk hiljem laekus info, et mees istus Vabaduse väljakul liinibussile. Sündmusele reageerinud politseipatrull oli kohal minutitega ning pidas mehe bussis kinni. Kohtu loal võeti mees eile vahi alla.

Politsei sai info kell 20.45 häirekeskusesse laekunud kõne peale. Teataja sõnul liikus Vabaduse väljakul mees, kellel on nuga käes. Teataja kirjeldas kõnes, kuidas mees põlvitas ja karjus midagi ning näitas nuga inimestele. Helistaja sõnul käitus mees veidralt, nagu oleks joobes. Vahepeal laekus häirekeskusse ka teinegi kõne mehe kohta.

Kell 20.49 peatasid politseinikud liinibussi Vineeri peatuses. Bussis peeti kinni 34-aastane mees, kellelt leiti vedrujõul lahtikäiv nuga. Ta viidi asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Mees oli kaine. Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust ning kohtu loal viibib mees järelevalve all.

Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit sõnas, et politsei reageerib avalikus kohas relvadega ja külmrelvadega seotud sündmustele resoluutselt. „Maailmas toimuva valguses teevad sellised juhtumid ärevaks. Meie prioriteet on reageerida kiiresti, et oht kõrvalistele inimestele kõrvaldada.“

Jaoskonna juht tänab inimesi, kes 112 helistasid. „Julgustan inimesi alati sellisest olukorrast teada andma. Ärge muretsege, kas enne teid on juba keegi helistanud. Kindluse mõttes helistage alati ja andke päästekorraldajale võimalikult detailset infot mehe liikumisest ning välja nägemisest. Nii saavad korrakaitsjad kiiresti reageerida ja võimalikku ohtu ennetada, nagu esmaspäeval Vabaduse väljakul tehti,“ rääkis jaoskonna juht.