Kui reporterid Kanada peaministrilt Justin Trudeault küsisid, kas ta on tõepoolest valmis võimsa lõunanaabriga kaubandussõda alustama, vastas Trudeau enesekindlalt, et Kanada on kõigeks valmis. Esialgu lisatakse imporditariif järgmistele USAs valmistatud toodetele:

Majandusminister Ildefonso Guajardo selgitas, et Mehhiko tariifide taga on otsene hoop USA presidendi pihta. Mehhiko valitsus valis just sellised tooted, mida valmistatakse osariikides, kus on palju Trumpi pooldajaid, lootuses sellega Trumpi poliitilist jalgealust kuumaks kütta.

erinevad vorstid ja seafilee

marjad, õunad ja erinevad juustud

lambid

teras

Euroopa Liit