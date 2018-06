Värskelt emaks saanud naise hääl on madalam, kinnitavad Inglismaa Sussexi ülikooli teadlased.

Uuringu tarbeks analüüsiti 20 tuntud naise intervjuusalvestisi, mis olid tehtud viie aasta jooksul enne ja viie aasta jooksul pärast esimest sünnitust.

Naiste keskmine häälekõrgus langes 1,3 pooltooni (umbes 15 hertsi) võrra ning kõnes kasutatud suurim häälekõrgus langes keskmiselt 2,2 pooltooni (umbes 44 hertsi). Hääl muutus endiseks umbes aasta pärast.

Põhjuseks on ilmselt hormoonimuutused. Samas on teada, et madalamat häält seostatakse küpsuse ja autoriteediga ning see võib noorele emale lapsega suhtlemisel abiks olla.