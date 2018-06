Eile jagas Kroonika Salme Kultuurikeskuses meelelahutusauhindu, mida väisas ka aasta naisraadiohääl nominentide sekka kuulunud Power Hit Radio saatejuht Brigitte Susanne Hunt. Brigitte Susanne rääkis Seitsmestele oma kaalu langetamisest, miks ta selle üldse ette võttis ja tõdes, et tagasiside pole mitte kõigi inimeste poolt just positiivne olnud.

Brgitte on viimasel ajal alla võtnud viis kilo. Naine märgib, et on netikommentaarides palju kriitikat saanud. Nimelt arvavad kommenteerijad, et kui enne oli Brigitte kena ja naiselik, siis nüüd on ta liiga kondine.

"Aga vahet ei ole, ma olen ise rahul," kinnitas Brigitte.