Jaanuaris 88aastaselt surnud Ameerika ulmekirjanik Ursula K. Le Guin meenutab vastvalminud dokumentaalfilmis, et kui ta kirjutamisega alustas, olid mehed nii tegelaste kui ka autoritena fantaasiakirjanduse keskpunkt.

„Ka mina ei suutnud oma kasvatuse tõttu nii kaugele minna, et oleksin kujutlenud naisvõlurit,“ tunnistas Le Guin režissöör Arwen Curryle, kes teda kümne aasta jooksul filmis.

Kirjaniku kuulsa „Meremaa“ romaanisarja esimese kolme raamatu peakangelane oli maag Ged, naised mängisid kõrvalosa ja sõltusid meestest. Kui Le Guin hakkas kirjutama neljandat raamatut, mille peategelane on naissoost Tenar, siis tundis ta, et „see lihtsalt ei lähe“. Tal kulus 17 aastat, et vormida Tenari lugu romaaniks „Tehanu“ (1990).

„Ma olin olnud kirjanikuna naine, kes teeskleb, et ta mõtleb nagu mees,“ vahendab The Guardian Le Guini sõnu. „Mul tuli oma lähenemine ümber mõelda. Näha privileege, võimu ja domineerimist naise seisukohast. Ulme- ja fantaasiakirjandus polnud seda varem teinud. Tegelikult muutsin ma lihtsalt vaatepunkti. Järsku näeme me Meremaad nende silme läbi, kel pole võluväge.“