Lauljatar Iiris avaldas video uuele kaksiksinglile "Wild Unknown Thing / Rebel Dawn". "Lugu on tehtud üpris kaua aega tagasi, suvel enne Bowie surma ning räägib, kuidas armudes teistesse, armud ühtlasi endasse. Teises inimeses uut ja põnevat leides avastad ka endas külgi, mida ei arvanud endal olevat," räägib Iiris oma uue loo sünnist.

"Vaimustusin oma kallimast, kes on minu arvates legendaarne mees ja järgmine Brian Eno. Kunagi oli ta Buddha ja mina Jeesus ning läbi elude me kohtame teineteist uuesti, sest armastus on jääv," sõnab lauljatar.

Iiris lausub, et nii "Wild Unknown Thing" kui "Rebel Dawn" räägivad sellest, kuidas inimesed ei saa vahel teatud asju valida. "Kohtudes oma armsaga valisin, et ma ei armu. Lõpuks läks ikka teistmoodi, sest olin pime iseenese ja oma elu suhtes," jagab Iiris. "Lugu "Rebel Dawn" on sellest, kuidas kuulutasin välja asjad, mida ma kindlasti ei teeks ning järgmise aasta jooksul tegin just neid asju," naerab lauljatar. "Elu tuli ja tegi mu vastumeelsusega 1-0. Lõpuks olen õppinud, et hirmu manifesteerimine on tugev tunne. Kui panna välja tugev ei-energia, tõmbab see sinu juurde just kõike, mida kardad. Sa ei saa elus alati seda, mida tahad - sa saad seda, mida vajad."