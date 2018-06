USA psühholoog Paulette Sherman seletab, et suvel puhkevad armulood õide, sest inimesed on avatumad. Seostame ju suve pidutsemise, puhkuse ja vabadusega, ning tänu sellele saame teiste suhtes avatumad olla. Samuti tunneme end talvejopest vabanenult ja napilt rõivastatuna enesekindlamalt kui külmal ajal.

Pikad jalutuskäigud rannal, lõbusad aiapeod ja vabaõhukontserdid, päikeseloojangu imetlemine... Suvi sobib otsekui valatult armulugudeks ja romantikaks. Ameerika naisteajakiri Redbook on kokku kogunud terve rea põhjendusi, miks kipub armunool meid just suvekuudel tabama.

Suvised lõhnad – päevituskreem, sirelid, meri – meenutavad armsaid mälestusi, kas või lapsepõlvest. Kui oled kellegi erilise seltsis ning tunned neidsamu õndsalikke ja nostalgilisi lõhnu, võib armujoovastus veelgi kasvada.

3. Oled lõõgastunud.

Kui oled stressis, pingul ja väsinud, on romantikal raske su hinge pugeda. Suvi mõjub võlukepina, mis teeb tüdinud kontorirottidest lõõgastunud elunautlejad. Kui oled lõõgastunud, oled ka varmam armastust ligi lubama. Samuti on meil suvel rohkem vaba aega ning oleme aktiivsemad.

4. Inimestega on lihtsam kohtuda.

Kui ilm läheb soojaks, suunduvad kõik välja – ka need, kes on talv otsa diivaninurgas kössitanud ja klaasistunud pilgul telerit jõllitanud. Saad lõpuks ometigi kohtuda päris inimestega!

5. Naps suurendab iha.

Küllap oled kuulnud, et alkohol muudab meid iharamaks, ning see on tõsi. Väike vein sulnis tänavakohvikus, pilkude ristumine... Suvel on kirg veelgi kergem süttima.

6. Oled erutunum.

Ka suvine soojus võib armuelu elavdada. „Osa uurimusi kinnitab, et oleme kõrgema temperatuuri juures rohkem erutatud,“ seletab Sherman. „Riideid on vähem ja päikesepaiste vallandab dopamiinitoodangu.“

Raske on armuda sellesse, keda sa ei usalda, kuid suvine soojus muudab meid sinisilmsemaks. „Füüsiline soojus ja nauding ergutavad meie singulaatkorteksi-nimelist ajuosa, mis vastutab usaldustunde eest,“ seletab Sherman.

8. Suvine toit mõjub Viagrana.

Teatud toiduained on looduslikud ihatekitajad – ning paljusid neist süüakse traditsiooniliselt just suvel, näiteks arbuusi. Ühe varasema uurimuse andmeil sisaldab see lausa Viagrana mõjuvaid aineid.

9. Flirdid rohkem.

Tunned, et niipea, kui ilm soojemaks läheb, tekib sul flirtimistuju? Sel on teaduslik põhjus. Shermani kinnitusel tõestavad uurimused, et päike paneb tõepoolest inimesed flirtima. Kasuta seda siis ära!

10. Suvi ongi armastuse aeg.

Kui palju on laule, mis räägivad suvisest armumisest? Tuhandeid ja tuhandeid! Tahad leida omaenda tütarlast Ipanemalt? Suundu siis randa.

11. Oled õnnelikum.

Soe ilm ei vallanda mitte üksnes dopamiini, vaid ka õnnehormooni serotoniini tootmise. Kui oled heas tujus, nakatab see ka su partnerit, nii et te veedate kahekesi terve suve õndsalikus mesinädalatemeeleolus.

12. Riiete kandmiseks on liiga palav.

Ihu-ihu-vastu kontakt on suvel möödapääsmatu, ükskõik, kas mängite rannas võrkpalli või peesitate üheskoos pargimurul. Ära imesta, kui partner tahab sult viimsedki hilbud seljast koorida!

13. Tunned partneriga suuremat lähedust.

Talvel tõmbume küll külma tõttu teineteise kaissu, kuid suvine kuumus tekitab automaatselt suuremat hingelähedust. Seda on tõestanud uurimusedki.

14. Arm tugevneb sõprade seltsis.

Erinevalt jahedatest aastaegadest kibelevad kõik suvel välja ning see tähendab, et kindlasti veedad koos uue kallimaga aega ka teie sõprade seltsis. Teadlased on leidnud, et lähedaste heakskiidu saamine suurendab armutunnet ja pühendumust.

15. Oled heldem.

Kas tunned end suvel iseäranis lahkena? Seegi on soojuse teene. nii tahamegi soojal ajal teiste vastu paremad olla, neile rohkem aega pühendada ja kingitusi teha.

16. Oh neid valgeid öid...

Valged suveööd tunduvad lõputuna. Mis oleks mõnusam aastaajast, kui saad terve päeva kallima seltsis veeta, õhtul päikeseloojangut nautida ja tähtede all lõket teha?

17. Näkiujumine ajab vere vemmeldama.

Aeg, kui saad üksikul rannal riided seljast heita ja värskendavasse vette viskuda, on romantikaks otsekui loodud. Pealegi: 2012. aasta uurimus tõestas, et vee lähedus võib armuelu soodustada. Teeb see ju meid rahulikumaks, õnnelikumaks ning mõjub värskendavamalt kui linnaparkides ja isegi maal jalutamine.

18. Mälestused on eredamad.

Kas talvest meenub sulle üksainus hall hägu? Eks see nii olegi! Talvel on meie elu üksluisem, suvel aga teeme igasuguseid asju, ning nii kujunevad ka mälestused kirjumaks. Paljud meenutavad hella ohkega suvist kuramaaži, kui kahekesi loodust nauditi.

19. Äikesetormid on võimsad.

Suvised paradiislikud ilmad on kahtlemata hurmavad, aga kui oled kunagi äikesetormi ajal hirmust värisedes kallima kaissu pugenud, mäletad kindlasti, kui erutavalt see mõjus.

20. Ebakindlus on ahvatlev.