Siseminister Andres Anvelti kodakondsusskandaali üks tahk on see, et samal ajal kui riik kodakondsuse saamist idaeestlastele mitte ainult raskemaks teeb, vaid ähvardab seda isegi ära võtta, otsivad vabatahtlikud ametnikud mesilase usinusega võimalust vormistada ministrile sünnijärgne kodakondsus. Kui sünnijärgsus vormistada põhjendusega, mille alusel teistele soovijatele keeldutakse kodakondsuse andmisest, siis on see õigusriigile kohatu topeltstandard.

Sarnaselt saab hinnata ka olukorda, kus haridusministeeriumis väidetavalt hoiavad ametnikud töö juures küll Mailis Repsi sülelast, kuid sama teenust ei saa kasutada sama asutuse teised väikelaste emad. Nagu ei vea erinevalt ministrist nende lapsi kooli või lasteaeda ministeeriumi autod.

Samamoodi võib vaid esmapilgul tunduda väiklasena norimine riigikogu esimehe vilkuri kasutuse kallal, kui tähtsale kohtumisele kiirustamisele viidates siirduti alarmsõitu tehes ja kaasliiklejaid kahte lehte lükates hoopis tanklasse kabanossi sööma. Kuid suhtumise muutumine ja enese massist paremaks pidamine saabki alguse detailidest. Et Nestor on juba jõudnud Anvelti teemal sõna võtta, libisedes osavalt mööda põhiküsimusest, on mulje poliitilisest ringkäendusest kerge tekkima.

Eesti on õigusega pidanud taasiseseisvusjärgse eduloo põhivõtmeks nõukamentaliteedist loobumist ja läänelike väärtuste järkjärgulist võidulepääsu. Meie valulävi pole seni küll veel nii madal, nagu see oli Rootsi ministri tagasiastumisel riigi krediitkaardiga ostetud sukkpükste pärast. Areng on seegi, kui poliitikukarjäärile ei pane puntki mitte ainult kohtuvõim, vaid ka ühiskondlik surve on nii mõnelegi poliitikule saatuslikuks saanud. Sestap ei anna rahu juhtumid, mille puhul tundub, et poliitiku arvates on talle lubatud oluliselt rohkem kui lihtrahvale.