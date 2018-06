Eestis viibiv Austria president Alexander van der Bellen andis "Aktuaalsele kaamerale" intervjuu, kus rääkis muuhulgas ka oma Eesti juurtest.

Van der Bellen seletas, et tema vanemad abiellusid Saaremaal, õde sündis Tallinnas, kirjutab ERR.

"Mina sündisin Viinis, mu ema ja vanaema rääkisid omavahel ainult eesti keeles. Mu ema ja isa rääkisid omavahel vene keeles ja minuga rääkisid nad saksa keeles, nii et on kahju, et ma räägin soravalt vaid saksa keelt. Aga mu pereside oli alati olemas ja ma olin tegelikult 1959. aastani Eesti kodanik," märkis Bellen, kuid lisas, et praegu peab ta end siiski puhastverd austrialaseks.