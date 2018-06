President Donald Trump tõenäoliselt sarja katkestamise üle ei rõõmustanud, sest Barr on tema suur toetaja, nagu seda on ka sarja peategelane, keda Barr mängis. Sari kujutaski lihtsa Ameerika töölisklassi perekonna igapäevaelu. Kuid veel rahulolematum oli Trump koomik Samantha Bee kolmapäeval tehtud kommentaariga Trumpi tütre Ivanka pihta.

Samantha Bee on omanimelise õhtusaate juht ning kolmapäeval päevakajalistel teemadel rääkides jõudis ta ka immigratsiooniteemani ning rääkis Trumpi valitsuse vastuolulisest poliitikast, mille tõttu mõned lapsed oma vanematest eraldatakse. Bee rääkis seejärel Ivanka Trumpi hiljuti sotsiaalmeediasse laetud pildist, millel on kujutatud pereidülli: Ivanka oma väikese pojaga. Paljud usuvad, et tegemist ei olnud spontaanse hellusehetke jäädvustamisega, vaid just reaktsioonina Ameerika meedias suurt tormi tekitanud teemale ning Trumpi valitsuse lapsevaenulikuks tembeldamisele.

Bee ei kuulu ehk nende hulka, kes usub, et Ivanka Trumpi foto on hästikaalutletud suhtekorraldustrikk, pigem väga halvasti ajastatud ja läbimõtlematu. Oma saates ütles ta: „Ivanka Trump, kes töötab Valges Majas, otsustas säutsuda selle nädala kõige juhmima tviidi number kaks. Kas tead, Ivanka, see on väga ilus foto sinust ja su lapsest, aga luba öelda, ühelt emalt teisele, tee õige midagi oma isa immigratsioonipoliitika suhtes, sa saamatu v**t.“

Samantha Bee kommentaar tõmbas Valge Maja sae korralikult käima. Nii pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders kui ka president ise väljendasid arvamust, et ka Bee saatel peaks kriips peal olema.

„Miks nad ei vallanda andetut Samantha Beed selle eest, milliseid sõnu ta oma madala reitinguga saates kasutas? Täielik topeltstandard, aga see on okei, me võidame siiski ja teeme seda veel kaua aega!“ säutsus Trump Twitters.

Samantha Bee vabandas Ivanka ees ja tunnistas, et tema sõnakasutus läks liiale: „Ma tahaksin siiralt Ivanka Trumpi ja oma vaatajate ees eilses saates ropendamise eest vabandada. See oli kohatu ja täiesti õigustamatu. Ma läksin üle piiri ja kahetsen seda sügavalt.“