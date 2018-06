"Varem on meid süüdistatud nõukaaja nostalgias," räägib aasta teleseriaali tiitli pälvinud menusarja "ENSV" režissöör Ain Mäeots. "See on teatud mõttes absurdne, sest võin pateetikata öelda, et olen väga isamaaline inimene, osalenud kunagi muinsuskaitseliikumises. Igasugune vasakpoolsus, rääkimata nõukogudemeelsusest, on minu jaoks täiesti vastumeelne," lausub mees. Mäeots selgitab, et seriaali tegemisel ei ole nad eraldi eesmärgiks seadnud nostalgilist joont, vaid mõte on näidata Eesti inimest selle kõige paremas mõttes. "Meie lugu on rääkinud tavalistest inimestest. Televaatajad on aga need, kes otsivad äratundmist. Kas see on inimsuhete, konteksti või ajastu teemal – midagi sellist, mis neid puudutaks. See auhind näitab, et seriaal on neid kõnetanud."

Meeldivaks üllatuseks on režissööri jaoks see, et seriaali vaatab väga palju noori, kes ei ole päevagi nõukogude ajal elanud. "Võibolla on see tingitud sellest, et maailm on suhteliselt ebakindel paik praegusel ajal," arutleb telemees. "Aga see tagasivaade, kuidas vaatamata oludele kuidagi pinnale jääda, elus hakkama saada, on mingis mõttes jube õpetlik."

"Seriaali, filmi ja ka teatri tegemine on grupitöö ja "ENSV" meeskond on nende aastatega mingis mõttes perekonnaks muutunud. Kui uus hooaeg algab, siis on selline tunne, et me saame kokku, teeme jälle seda asja. Ma ei mõtle ainult näitlejaid, aga ka tehnilist meeskonda – kunstitiimi, operaatoreid," räägib Ain.