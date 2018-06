Pärastlõunaks taevas selgineb. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, tugevamaks muutub tuul pärastlõunal ja eelkõige põhjarannikul, kus puhanguid on 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 6..11, rannikul kuni 14°C, päeval tõuseb 24..27°C-ni, läänekaare tuulele avatud rannikul jääb alla 20°C.

Laupäeval kõrgrõhkkond kaugeneb Venemaale ja üle Eesti libiseb väike madalrõhulohk. On võimalus, et öösel ja hommikupoolikul tuleb üksikutes kohtades ka lühiajaline vihmahoog, kuid sajuhulk on suure tõenäosusega väike.

Läänekaare tuul ulatub põhjarannikul ikka 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 15, päeval on 22..27, läänekaare tuulele avatud rannikul kuni 18°C.

Pühapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Esmaspäeval koondub madalrõhkkond Valge mere äärde ja selle lohk liigub üle Eesti ning toob mõnesse kohta hoovihma. Saju tõenäosus on Lääne-Eestis 25% ümber, äärmises idaservas üle 50%. Kuid sajuhulk on võrdlemisi väike, sest loodevool on kiire ja sajuhood lühiajalised. Tuul puhub läänekaarest, päeval pöördub loodesse ja tugevneb puhanguti 15, õhtu poole saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval on 16..21, Lõuna-Eestis kuni 24°C.

Esmaspäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeval koondub madalrõhkkond Venemaa kohale. Samal ajal laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkond servaga Läänemerele. Kahe rõhuala piirimail lõõtsub meil väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on 15, saartel kuni 20 m/s. Hoovihma sajab suurema tõenäosusega ida pool (saju võimalus 50-75%), Lääne-Eestis on vihma võimalus 25-50%. Õhumass vahetub jahedama vastu ja temperatuur on öösel 6..10, rannikul kuni 12, päeval on 11..16°C.