Kella 15ks oli Uuskasutuskeskusesse kogunenud mõnikümmend neidu ja noormeest, kes Tommy väljapanekuga tutvuda soovisid. Rõivaid polnud näha aga kuskil. Peast käis läbi mõte, kas tegu on kavala naljaga ning räppari riided on peidetud teiste müügilolevate esemete sekka.

Tommy Cashi mänedžer Anna-Lisa Himma sõnas, et on rõivastega tegelenud hommikust saadik ning praeguseks hetkeks juba kurnatud. "Hindade puhul lähtusin sellest, et oleks ikkagi summa, mida Eesti Loomakaitse Liidule annetada, aga samas fännidele taskukohane. Ühe stange peal on ka eksklusiivsemad rõivad, näiteks Adidase nahktagi, mis ei ole kunagi tootmisesse läinudki."