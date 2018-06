Appi! Kaks tundi on märkamatult möödunud, aga nimekiri sellest, mis kõik on vaja enne puhkust ära teha, pole kaugeltki veel koos. Stopp! Parem tõmba kohe nimekirjale kriips alla, sest kõiki aasta jooksul tegemata jäänud asju ei suuda keegi paari viimase päevaga nagunii korda ajada. Parem vaata kriitilise pilguga oma kohustuste menüü üle, et kõige olulisemast alustada. Pole just tore leida end esimesel puhkusepäeval arvutis töömeile kirjutamas.

Ja kui keegi kolleegidest sind puhkuse ajal asendab, siis lepi aegsasti kokku, millal saaksid teda oma töökohustuste ja ka võimalike probleemidega kurssi viia. Mõnegi pisiasja peale, mis sinu jaoks toimivad autopiloodil, ei pruugi teine inimene lihtsalt tulla. Teatavasti pole hea töötaja mitte see, kelle puudumisel tunnevad kolleegid end kui peata kanad, vaid see, kelle puudumist keegi ei märkagi.

Asendamatu inimene enda mätta otsast vaadatuna paistab teistele pigem delegeerimisvõimetu tegelasena. Sestap pole ka vaja muretseda, et suvekodus puudub levi või hotellitoas tasuta internett - puhkuse ajal vastab kõnedele-kirjadele sinu asemel automaatvastaja. Aegsasti puhkuseks valmistudes on lootust kohe ka puhkuselainele häälestuda.