Tallinna laste turvakeskus koos Reet Härmatiga ning Tallinna keskkonnaameti juhtivspetsialisti Tõnu Laasi ja Eesti lepidopteroloogide seltsi juhatuse liikme Allan Seliniga otsustasid anda oma panuse keskkonna edendamiseks ning turvakeskuse lapsed valmistasid putukatele hotelle.

Putukahotelli kasutavad aiapidajad, et häid tolmeldajaid paigale meelitada, kuid see on ka kasuurepärane õppevahend, mis sobib nii kodu- kui kooliaeda. Hotell on hea võimalus putukaid uurida ja avastada.

Hotellinduse idee on tekkinud peamiselt hotellides pesitsevate mesilaste ja herilaste pärast, kuid seal võivad peatuda ajutiselt või pikemalt ning talvituda või puhata ka lepatriinud, kõrvahargid, liblikaröövikud ja mitmed teised putukad. Paljud putukad kasutavad vajalikeks asjaajamisteks inimeste loodud kohti. Seda pesaehitamiseks, ajutisteks varjeks, talvitumiseks, üksteisega kohtumiseks, päikese käes soojendamiseks ja paljudeks muudeks tegevusteks.