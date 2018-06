Alates tänasest, 1. juunist jõustuvad reklaamiseaduse muudatused, mis piiravad oluliselt alkoholireklaami. Lisaks varasematele piirangutele keelustatakse muudatusega täielikult alkoholi välireklaam ja reklaam sotsiaalmeedias ning piiratakse veelgi alkoholireklaami televisioonis, raadios ja ajakirjades.

Reklaamiseaduse muutmise eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholi tarbimisest tingitud sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

„Maailma kogemus ja teaduslik tõendus kinnitavad, et alkoholipoliitika saab olla tulemuslik, kui ühise eesmärgi – tervise – nimel tegutsetakse mitmes valdkonnas korraga. See tähendab, et tegeletakse alkoholi kättesaadavuse vähendamisega, piiratakse reklaami, ravitakse sõltlasi, kaitstakse lapsi ja noori jne,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann. „Eesti on seni tegutsenud üsna edukalt enamikes alkoholipoliitika valdkondades, näiteks oleme viimastel aastatel oluliselt edendanud sõltuvusravi kvaliteeti ja kättesaadavust. Kahes valdkonnas – reklaami ja alkohoolsete jookide kättesaadavuse piiramises – pole aga üle kümne aasta meil edusamme ette näidata. Jõustuv seadus täidab ühe neist lünkadest.“