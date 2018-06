Palju toredam on kuulda teiste nõusolekut ja isegi kiitust hea maitse eest ning just seda internet võimaldabki. Sind paeluvad nõukaaegsed teraviljakombainid ja 80ndate jaapani gooti anime? Palju õnne!

Vahel on kasulik näha asju teise nurga alt. Kokkupuuted eri inimeste ja seni tundmatute mõtetega on suurepärane viis silmaringi laiendamiseks. Seda ressurssi internet meile pakubki: hulganisti uusi inimesi, kellega arutleda, vaielda, mõtteid vahetada. Lõputult materjale ja infot, millega end harida. Uued ideed, filosoofiad ja mõtteviisid ootavad avastamist vaid mõne klõpsu kaugusel, kui seda ainult soovid. Internetil on kõik eeldused tuua välja meie parimad omadused.

Ükskõik kui obskuurne su huvi ka poleks, kuskil on sellele vastav Facebooki grupp, foorum või subreddit, kust leida üles mõttekaaslased ja veeta aega nendega nõustudes. Kuuldes, et su lemmikfilm “Disaster Movie” on kinematograafiline käkk, on palju mugavam netiavarustest üles otsida see sugulashing, kes samuti seda filmi meistriteoseks peab ja siis naerda koos nende üle, kes filmi geniaalsusest aru ei saa.

Kapseldudes vaenulikuks

Enne ilmaveebi laialdast levikut oli palju raskem leida kedagi, kes kordaks sulle su oma mõtteid erineva häälega. Mida rohkem internet meile maailma avardab, seda rohkem ta võimaldab meil selle maailma eest kapselduda.

Rohkete kraadide ja ajukurdudega teadlased on uurinud inimeste käitumist gruppides ning avastanud, et viibides ainult sarnase maailmavaatega inimeste ringkonnas, muutuvad indiviidi hoiakud selle maailmavaate suhtes ekstreemsemaks. Kui sa kunagi ei kuule oma väidetele vastuargumente, on mõttelennu piiriks vaid taevas.

Kuidagi peab ju teistest eristuma ning kuna enda maailmavaate muutmine oleks vea tunnistamine, siis on ainus valik veel tugevamini oma seniste uskumuste külge klammerduda ja neile vint peale keerata. See hõlmab ka poliitilisi vaateid. Teoorias peaks arvamuste mitmekesisus netis suurendama teineteise mõistmist, kuid üha vähem tunnistavad poliitilise spektri eri pooled enda vigu ja leiavad ühist keelt. Pigem tõmbutakse oma mulli, mistõttu liiguvad nii parem- kui ka vasakjõud äärmuste suunas.

Üha äärmuslikumas netikeskkonnas ei satu iroonilisel kombel enim põlu alla n-ö vaenlased, vaid sama maailmavaatega mõttekaaslased, kes äärmustega nii hoogsalt kaasa ei lähe. Näiteks on netifoorumis kasutaja Z, kelle arvates on siiani teatud kahe sugupoole asemel neid hoopis 56. Pidagu Z end aga nii progressiivseks kui hing ihaldab, kuskil on ikkagi olemas kasutaja V, kelle arvates on sugupooli hoopis 57. Viimase silmis on Z võrdne natsiga, kes käib geiparaadidel homosid sõimamas. Mis on ühe jaoks progressiivne, on teise jaoks tagurlik.

Nihkes maailmapilt

Tarbides netis vaid meelepärase ideoloogilise sisuga meediat, kujuneb tahes-tahtmata nihkes maailmapilt. Probleem ilmneb, kui netis loodud reaalsus põrkub tegelikkusega. On tekkinud olukord, kus arvamuste paljusus, mis peaks olema tervitatav nähtus, põhjustab paljudes hoopis ebamugavust.

Seda näitlikustab ilmekalt vastukaja lähimineviku suurtele poliitilistele sündmustele, nagu Brexit, millele järgnes küberruumis ahastuselaine, et kuidas see küll juhtuda sai? Brexit võib meeldida või mitte, aga koomiline oli jälgida, kuidas täiskasvanud said netis närvivapustusi, sest miski ei läinud nii nagu nemad ootasid.

Kui jagada ja laikida Facebookis koos teiste mõttekaaslastega samu artikleid ja videoid ning blokeerida eri arvamusega inimesed oma uudisvoost, siis muidugi tekib kujutlus, et terve maailm arvab minuga ühtmoodi – õiget moodi.

Tegelikkuse kohale jõudes valdab aga paljusid lapselik hämmeldus, et kuidas saab keegi minust erinevalt mõelda. Tüüpiline näide – kuidas too erakond nii palju hääli sai, sest minu tuttavatest küll keegi neid ei valinud.

Kui soovid edaspidi Brexiti-laadseid sündmusi vältida, siis ära istu õndsalt teadmatuses, kuni elu sinust üle sõidab. Võta aega uurida, mis meeleolu rahva seas levib. Erakordselt mugav võimalus selleks on ju internett.