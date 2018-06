Ekspertiis võib küll Edgar Savisaare koos kõigi tema haigustega kohtukõlbulikuks tunnistada, kuid aastatepikkune menetlemine ja määramata ajaks venivad kohtuprotsessid teenivad kui mitte just kohtualuse surnuksmenetlemise, siis vähemalt protsessi kui niisugusega karistamise eesmärki. Et seni pole riik end juristide nurinast häirida lasknud, saab Savisaar end tunda kanaarilinnuna kaevanduses.

Siinne Moskvale alluv õigeusukirik sai endale uue juhi Venemaalt, pannes imestama, kuidas siis kohapealt väärilist järelkasvu juhikohale sirgumas pole. Erinevalt kohalikke ka riigikeeles kõnetada suutnud eelmisest kirikujuhist on kirik nüüd selle võimaluse võrra vaesem oma seisukohtade selgitamisel.

Mart Laar jätkab pangahärrana

Eesti Panga nõukogu juhiks kinnitati ainukandidaadina Mart Laar. Seda hoolimata opositsiooni nurinast, et teist ametiaega samal postil jätkava Laari pangapoliitilistest seisukohtadest ei tea me midagi erinevalt tema päevapoliitilistest sõnavõttudest. Sellest saab teha järelduse, et pank on hästi juhitud, kui selle tegemisi ei kummita skandaalid. Iseasi, kas ELis on Eesti Panka üldse vaja ning kas keegi paneks üleüldse mingit muutust tähele, kui Eesti Pank üleöö likviidsuse kombel likvideeruks.

Ennetähtaegne suvi