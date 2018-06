Kui mõni öökull sattus neljapäeva südaöösel vastu reedet unetuna teleri ette, võis ta TV3 eetris näha dokumentaalfilmi möödunud kuul ahistamisskandaali sattunud Igor Mangist. Tund aega kestvat „Igor Mangi maagilist maailma“ näidati tol ööl lausa kaks korda. Esimene kord südaöösel ning teine kord juba 20 minutit enne kella kolme. Kusjuures nüüd, pärast ahistamist eetrisse paisatud dokumentaal oli esimest korda eetris viis aastat tagasi.

Õhtuleht uuris telekanali programmiosakonnalt, miks aastatetagune „Igor Mangi maagiline maailm“ nüüd pärast ahistamissüüdistusi uuesti eetriaega sai ja miks just sellistel kellaaegadel, kui võiks arvata, et inimesed pigem magavad, kui vaatavad televiisorit.

Programmiosakonna vastust vahendanud TV3 PR- ja turundusspetsialist Kadi Poll vastas, et tegu oli juhusega. „TV3 on läinud üle suvekavale ning seetõttu on populaarseimad vanad saated ja sarjad korduses,“ selgitas ta. „Filmi Igor Mangist on viie aasta jooksul näidatud üheksa korda ja vaatajahuvi on alati suur olnud, seega planeeriti see taas kordusena ka TV3 suvekavasse.”