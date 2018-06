Aasta parima Eesti filmi tiitliga pärjatud komöödia "Klassikokkutulek 2" režissöör René Vilbre jaoks tuli auhind suure üllatusena.

"Kuna tegeleme hetkel väga aktiivselt juba uue filmi ettevalmistamisega, siis ei olnud keset proove ja võttepaikade valimist mahti sellele mõeldagi," räägib hittfilmi "Klassikokkutulek 2" režissöör Rene Vilbre.

Sellist tunnustust peab mees oluliseks. "Filmi tehakse eelkõige vaatajale. Iga tegija loodab, et tema loominugut tullakse kinno vaatama. Meil on selles suhtes vedanud, et meie film on tõesti inimesed üle aastate kinno toonud," on Vilbre rõõmus. "See auhind on publikuauhind, see ei kuulu mulle, vaid kõigile neile peaaegu 160 000 inimesele, kes filmi kinodes vaatamas on käinud. Suur tänu neile!"