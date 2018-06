Mööblivabriku direktor tuleb Pariisist komandeeringust.

"Oh, millised naised seal on!" kiidab ta. "Nii targad! Istun kohvikus, kui äkki ilmub minu juurde kena seksikas tütarlaps. Mina prantsuse keelest aru ei saa, seepärast joonistab ta paberile pokaali. Tähendab, tahab juua. Pärast joonistab ta tantsiva paari - tähendab - tahab tantsida. Varsti joonistab voodi. No kust ta küll aru sai, et ma mööblivabriku direktor olen?"