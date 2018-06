Ürituse korraldaja Triin Aadli sõnul tuleb juubeliaasta jaanilaupäev eriline. "Jaanipäev on läbi aegade olnud üks maagilisemaid, traditsioone hoidvamaid ja inimesi ühendavamaid päevi Eesti rahvakalendris. Teeme sel imede õhtul ajahüppeid kolme murrangulisse ajajärku Eesti kujunemisel ning tähistame koos Eesti parimate muusikute, hea toidu ning veelgi paremate pidulistega," sõnas Aadli.

Jaanipäeva programm "Ärkamisajast ärkamisajani" ühendab endas kolm ajalooliselt olulist verstaposti meie rahvuse ja riigi loos: rahvusliku ärkamisaja 19. sajandi teises pooles, Eesti Vabariigi sünniaasta ning teise rahvusliku ärkamisaja ja laulva revolutsiooni 1988. aastal. Neist murrangulistest perioodidest, mis on olnud Eesti ja eestluse tugisammasteks läbi saja aasta, saab jaaniõhtul osa iga külastaja. Suurpeol esinevad: Ultima Thule, Seitsmes Meel, Kukerpillid, Jäääär, Suprjadki jt.

Jaaniõhtu programm 23. juunil kell 19-24 on mitmekülgne. Vabaõhumuuseumi külaväljak ja saarte ala viib üheks õhtuks rahvuslikku ärkamisaega 19. sajandi teises pooles. Jaaniõhtu iidseid kombeid hoiab elus rahvakunstiansambel Leigarid, tantsides triibuseelikute lehvides ümber jaanilõkke ning korraldades lõbusaid ühismänge. Nätsi tuuliku platsil saab kogeda jaaniõhtut aastal 1918, vastsündinud Eesti Vabariigi ajal. Hoolimata keerulisest ajajärgust on rahvas jaanilaupäeva õhtul kokku tulnud, kõlab Pritsu Brassi puhkpillimuusika, on mänge ja tantsu.