Pärast Babtšenko elluärkamist leidis organisatsioon Piirideta Ajakirjanikud ning veel mitmed teised ajakirjanike organisatsioonid, et toimunud instseneering seab kahtluse alla ajakirjanduse usaldusväärsuse ning ajakirjanikud ei tohiks osaleda salateenistuste operatsioonides. Ajakirjanike eesmärk on tõde otsida ning sellised lavastused kahjustavad meedia ja ajakirjanduse usaldusväärsust dramaatiliselt, kuulutas Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ).

Babtšenko vastas kriitikutele, et ajakirjandusstandarditele mõtles ta sel hetkel kõige vähem. Ta rõhutas, et vihkab Venemaa presidenti Vladimir Putinit, kes vastutab paljude sõdade ja tuhandete hukkunute eest. Babtšenko lisas, et ka tema on pidanud käima sugulaste, kolleegide ja sõprade matustel.